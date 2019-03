Der Vertrag ist gekündigt! Sibylle Rauch und ihr ehemaliger Manager gehen getrennte Wege. In der Abendzeitung erklärt Helmut Werner: "Frau Rauch teilte uns mit, sich wieder in einer gewissen Branche etablieren zu wollen. Alleine schon aus ethischen Gründen konnten wir dem nicht zustimmen und können uns auch damit in keinster Weise identifizieren und möchten uns in aller Deutlichkeit davon distanzieren!" Was ist nur vorgefallen?