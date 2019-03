Kein Einsatz gegen Wolfsburg Babyfrei für BVB-Star Marco Reus

Im Leben gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Genau dies bestätigte jetzt auch der Bundesliga-Verein Borussia Dortmund und gab seinem Superstar Marco Reus (29) für das Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg frei. Er und seine Lebensgefährtin Scarlett Gartmann (25) erwarten in diesen Stunden ihr erstes Kind. "Wir wünschen der werdenden Familie alles erdenklich Gute!", heißt es in einem Tweet vonseiten des Vereins.