"Kein durchschnittlicher Held" "The Witcher": Deshalb wollte Henry Cavill die Rolle

Der britische Schauspieler Henry Cavill (36, "Man of Steel") hat zusammen mit seinen Co-Stars aus "The Witcher" den ersten Trailer für die mit Spannung erwartete Netflix-Serie auf der Comic-Con in San Diego präsentiert. In dem Clip ist Cavill in seiner Rolle als Geralt von Riva zu sehen, mit silberner Perücke und Schwert. Noch mehr actiongeladene Ausschnitte aus der neuen Show wurden später ebenfalls noch auf der Comic-Con gezeigt, wie "Variety" berichtet.