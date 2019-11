Kein Comeback in Sicht "BH90210": Staffel zwei ist nicht geplant

"Wir sind so stolz darauf, eine der erfolgreichsten Serien und Casts des Netzwerks in einem sehr besonderen Sommerevent mit den '90210'-Fans im ganzen Land wiedervereint zu haben", lautet ein Statement des US-amerikanischen Fernsehsenders Fox. "Ein großes Dankeschön an Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jennie, Shannen und Tori, die zusammen mit der gesamten Crew und allen Mitarbeitern der Fox und CBS Television Studios ihre Herzen und Seelen in diese wirklich erfinderische und nostalgische Wiederbelebung gesteckt haben."