Kein böses Blut Irina Shayk und Bradley Cooper posieren gut gelaunt gemeinsam für Foto

Shayk zierte das Cover der aktuellen Ausgabe der "Vogue". In dem Interview mit dem Heft hatte das Model, das ansonsten nicht viel von ihrem Privatleben in der Öffentlichkeit preisgibt, über ihr Leben ohne Bradley Cooper gesprochen. Die 34-Jährige verriet unter anderem, dass es wegen ihres vollen Terminkalenders nicht immer einfach sei, Berufliches und Privates im Gleichgewicht zu halten: "Glauben Sie mir, es gibt Tage, an denen ich aufwache und denke: 'Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich breche zusammen'", so Shayk.