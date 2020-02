Die Methode soll schon am Schalter, bei der Gepäckaufgabe und den Sicherheitskontrollen genutzt werden und den Boardingpass ersetzen. Das Ziel: Schnellere und effizientere Abläufe am Flughafen. München ist der erste deutsche Standort, an dem noch in diesem Jahr die Testphase beginnen soll. Erst danach entscheidet sich, ob die Technologie auch an anderen Flughäfen in Deutschland eingeführt werden soll.