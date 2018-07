Kein Beauty-Doc Paris Hilton hat sich nie unters Messer gelegt

Die neue Pflege ist nicht das erste Produkt, das Paris Hilton in der Beauty-Branche platziert hat. Wie so viele Promis hat sie auch eine Make-up-Linie und kreiert immer wieder neue Düfte. Wie viel Geld die Stars in der Branche verdienen können, beweist Kylie Jenner (20). Mit ihrer Kosmetik-Linie hat sie schon Millionen gescheffelt. Wie das Magazin "Forbes" berichtet, steht sie kurz davor, die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten zu werden.