Das gut erhaltene und gepflegte Anwesen stammt aus der Zeit um 1927. "Als Entwurfsverfasser geht der Architekt Georg Guinin aus den Bauakten hervor", sagt Birgit Neuhäuser vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Der Architekt hat das Bild der Stadt geprägt. Mehr als ein Dutzend - vorwiegend - Mietshäuser im Stil der Gründerzeit und des Jugendstils sind von ihm überall in München erhalten: in der Elisabethstraße, der Romanstraße, der Isabellastraße oder der Reitmorstraße. Sein bedeutendstes Bauwerk ist das Berchmanskolleg in Pullach.