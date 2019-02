"Meditation war schon immer etwas, an dem ich interessiert war", erzählt die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift "Marie Claire". "Es fühlte sich immer ein wenig geheimnisvoll an." Also habe sie sich dazu entschlossen, genau das zu machen: Sie löste ihr Geburtstagsgeschenk ein und gönnte sich in Texas eine Ruhepause. Im wahrsten Sinne des Wortes.