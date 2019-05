Pflegepersonal, Künstler und Musiker willkommen

20 Mitglieder soll die WG der Zukunft umfassen. "Es dürfen übrigens auch Menschen sein, die mit Pflegestufe eins oder zwei leben", sagt Kapuste, "das ist ja die Idee hinter dem Konzept. Es soll Altersheim oder Pflegeheim bis zu einem bestimmten Grad ersetzen. Falls notwendig, könnten wir sogar Pflegepersonal einstellen. Alles ist denkbar. Wir wollen füreinander da sein." Gerne dürften es auch Künstler oder Musiker sein. "Sie könnten dann im Haus ihre Werke ausstellen oder eben für musikalische Höhepunkte sorgen", so Kapuste.

Das Füreinander-da-sein habe schon jetzt begonnen, obwohl noch nicht klar ist, in welchem Gebäude die WG irgendwann einmal einziehen wird.

"Letztens wurde ein Vereinsmitglied an der Hüfte operiert. Da haben wir uns ganz selbstverständlich zusammengesetzt und eine Karte geschrieben, mit Genesungswünschen", sagt Kapuste. Das sei eine kleine, aber wichtige Geste, damit man sich eben nicht alleine fühle.

Senioren-WG auf der Gilchinger Glatze geplant

Die Wohnanlage muss barrierefrei sein – man weiß ja nie, was kommt Noch wohnen alle Mitglieder des Vereins alleine. Doch es sind bereits einige Objekte und Grundstücke in die engere Auswahl gerückt. "In drei bis fünf Jahren wollen wir in unserer WG einziehen, da sind wir zuversichtlich", sagt Kapuste. Drei Pläne verfolgt die Gruppe derzeit: Sie favorisieren eine Wohnanlage auf der so genannten Gilchinger Glatze, wo bald insgesamt 1.400 Wohnungen entstehen sollen.

"Noch wächst da Weizen", sagt Kapuste, aber man sei bereits in Verhandlungen. Das wäre auch deshalb der Idealfall, weil die Wohngemeinschaft ein Gebäude ganz nach den eigenen Bedürfnissen bauen lassen könnte. Nicht so anonym wie eine Hotelanlage mit eigenen Zimmern, aber auch nicht so nah beieinander wie in einer klassischen Studenten-WG.

Barrierefrei müsse die Wohnanlage vor allem sein. "Wer weiß, ob wir alle im Alter noch voll mobil sind", sagt Kapuste.

