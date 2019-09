Kehren Sheldon und Co. zurück? "The Big Bang Theory": Es gibt Hoffnung auf ein Reboot

Bis zu einem möglichen Wiedersehen mit den Super-Nerds sind die Stars der Serie in jedem Fall gut beschäftigt. Penny-Darstellerin Kaley Cuoco (33) wird die Hauptrolle im Thriller "The Flight Attendant" übernehmen. Leonard aka Johnny Galecki (44) wird unter anderem in der zweiten Staffel des "Roseanne"-Spin-offs "The Conners" als David Healy zu sehen sein. Und Sheldon-Darsteller Jim Parsons (46) wird eine Rolle in der Netflix-Neuverfilmung des Theaterstücks "The Boys in the Band" (deutscher Titel: "Die Harten und die Zarten") übernehmen. Der Film soll 2020 fertig sein.