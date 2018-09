Kaum wiederzuerkennen "A Star Is Born": Lady Gaga wollte sich heimlich schminken

Am Mittwoch hat "A Star Is Born", der neue Film von Lady Gaga (32, "Joanne") und Bradley Cooper (43, "Joy - Alles außer gewöhnlich"), in London seine Premiere gefeiert. Auf dem roten Teppich legte die Sängerin und Schauspielerin einen perfekt gestylten und glamourösen Auftritt hin - ganz im Gegensatz zu ihrer Rolle in dem Streifen.