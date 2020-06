Heute engagiert sich die 62-Jährige im Aufsichtsrat von "Hermes Europe" und "freenet.AG". Doch ihre Zeit in der Medienbranche kann sie offenbar nicht hinter sich lassen, wie sie 2019 im Interview mit "Mallorca Magazin" erzählte: "Das Erste und das Letzte, was ich am Tag mache, ist, mir die Nachrichten anzusehen. Die Neugier bleibt, doch mit den Jahren nimmt der Wunsch nach Tiefe zu, eben den Dingen auf den Grund zu gehen. Der sogenannte konstruktive Journalismus ist mehr und mehr im Kommen."