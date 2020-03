Kaum noch erhältlich Hefe wird knapp: So gelingt gutes Brot auch ohne die begehrte Zutat

Zubereitung: 1. Den Ofen auf 200 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. 2. Eine Kastenform einfetten oder mit Backpapier auslegen. 3. In einer Schüssel die trockenen Zutaten (Mehl, Backpulver, Salz) mischen. 4. Feuchte Zutaten (Wasser, Öl) hinzufügen. 5. Zu einem Teig kneten und etwa fünf Minuten durchkneten. 6. Den Teig in die Backform füllen und glatt streichen. 7. In den vorgeheizten Ofen unten eine Schale mit kaltem Wasser stellen. 8. Das Brot 50 Minuten bei 200 Grad auf der mittleren Schiene backen. 9. Das fertige Brot abkühlen lassen und erst dann anschneiden.