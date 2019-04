Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese

Das Highlight für viele Trödelmarkt-Fans: Der Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese. Am 27. April um 7 Uhr geht es bereits los, die letzten Käufe können dann um 16 Uhr getätigt werden. Bis zu 80.000 Besucher schauen jedes Jahr vorbei, rund 2.000 Verkäufer bieten ihre Waren an. Wer eine Pause vom Feilschen braucht, kann nebenan das Frühlingsfest besuchen, das vom 26. April bis 12. Mai läuft.

1860-Flohmarkt am Giesinger Grünspitz

Löwen-Fans, aufgepasst! Am 27. April findet am Giesinger Grünspitz (Tegernseer Landstraße 104) ein Flohmarkt speziell für Sechzig-Fans statt – Beginn ist um 10 Uhr, Ende um 18 Uhr. Ideal also, wer vor oder nach dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC ohnehin schon in der Gegend ist.

Kinderflohmarkt und Midnightbazar im Backstage

Flohmarkt-Doppelschlag im Backstage (Reitknechtstraße 6): Am 11. Mai steigt hier zunächst der Kinderflohmarkt, von 9 Uhr bis 13 Uhr können Interessierte hier Kinderkleidung, Bücher, Spielzeug und vieles mehr erstehen.

Ab 17 Uhr sind dann die Erwachsenen an der Reihe: Beim Midnightbazar, ebenfalls im Backstage, ist auch neben dem eigentlichen Nachtflohmarkt einiges geboten. So gibt es zum Beispiel DJs und Livebands, die für Musik sorgen sowie Street Food für den kleinen (oder großen) Hunger.

Weitere Termine für den Kinder- und Nachtflohmarkt sind der 1. Juni und 22. Juni.

MS BAZAR

Der MS BAZAR ist einer der größten, rein ehrenamtlich geführten Wohltätigkeitsbazare Deutschlands. Die Einnahmen kommen Patienten mit Multipler Sklerose zugute. Der Sommerbazar findet am 24. Mai (13 Uhr bis 18 Uhr) und 25. Mai (11 Uhr bis 17 Uhr) im MS BAZAR Lager (Martin Kollar Straße 10b) statt. Am 13. September und 14. September folgt der Herbstbazar, ebenfalls im MS BAZAR Lager. Der Winterbazar ist dann am 16. November (10 Uhr bis 17 Uhr) und 17. November (10 Uhr bis 16 Uhr) im MVG-Museum in Ramersdorf zu finden.

Nachtkonsum Flohmarkt in der Tonhalle

Zweite Anlaufstation für abendliche Stöbereien ist der Nachtkonsum Flohmarkt in der Tonhalle (Atelierstraße 24). Dieser findet zunächst am 12. Oktober von 17 Uhr bis 23 Uhr statt, der zweite Termin ist am 9. November.

Schallplatten- & CD-Börse in der Tonhalle

Einen Tag nach dem Nachtkonsum Flohmarkt kommen Musik-Liebhaber bei der Schallplatten- & CD-Börse in der Tonhalle auf ihre Kosten. Am 13. Oktober präsentieren unzählige Händler ab 11 Uhr etwa 200.000 Objekte sämtlicher Musikrichtungen.

Hofflohmärkte in München: Termine und Daten

Neben den großen organisierten Flohmärkten an einem bestimmten Ort gibt es in München auch die beliebten Hofflohmärkten in den einzelnen Stadtvierteln. Hier bieten die Verkäufer ihre Waren dann in Gärten oder den namensgebenden Höfen an. Neben dem ein oder anderen Schnäppchen, das ergattert werden kann, kann man so gleichzeitig auch noch unbekannte Ecken Münchens entdecken. Auch viele Gemeinden im Umland machen mittlerweile bei den Hofflohmärkten mit. In den meisten Fällen finden die Hofflohmärkte zwischen 10 Uhr und 16 Uhr oder zwischen 17 Uhr und 22 Uhr statt. Weitere Informationen zu den Hofflohmärkten in München finden Sie hier.

Liste der Hofflohmärkte in München:

Neuhausen – 04. Mai (Beginn um 10 Uhr)

Gern – 10. Mai (17 Uhr)

Untergiesing & Untere Au – 11. Mai (10 Uhr)

Untermenzing – 17. Mai (17 Uhr)

Haidhausen – 18. Mai (10 Uhr)

Schwabing – 18. Mai (10 Uhr)

Ludwigsvorstadt – 24. Mai (17 Uhr)

Sendling – 25. Mai (10 Uhr)

Obere Au – 31. Mai (17 Uhr)

Viehhofviertel (Dreimühlen-/ Schlachthofviertel) – 01. Juni (10 Uhr)

Bogenhausen – 07. Juni (17 Uhr)

Westend – 08. Juni (10 Uhr)

Kieferngarten & Freimann – 14. Juni (17 Uhr)

Berg am Laim – 15. Juni (10 Uhr)

Hackenviertel – 21. Juni (17 Uhr)

Thalkirchen – 22. Juni (10 Uhr)​​​

Nymphenburg – 28. Juni (17 Uhr)

Lehel – 29. Juni (10 Uhr)​​​​

Glockenbachviertel – 29. Juni (10 Uhr)

Planegg – 30. Juni (11 Uhr)

Harlaching – 05. Juli (17 Uhr)

Maxvorstadt – 06. Juli (10 Uhr)

Gartenflohmärkte Solln und Obersendling – 06. Juli (10 Uhr)

Pullach – 07. Juli (11 Uhr)

Allach – 12. Juli (17 Uhr)

Hadern – 13. Juli (10 Uhr)

Dachau – 14. Juli (11 Uhr)

Pasing (SüdOst) – 19. Juli (17 Uhr)

Pasing (Nord) – 20. Juli (10 Uhr)

Pasing (SüdWest) – 21. Juli (11 Uhr)

Maxvorstadt – 26. Juli (17 Uhr)

Westpark – 27. Juli (10 Uhr)

Moosach – 03. August (10 Uhr)

Trudering – 10. August (10 Uhr)

Englschalking & Daglfing – 17. August (10 Uhr)

Forstenried, Maxhof & Fürstenried – 24. August (10 Uhr)

Milbertshofen – 31. August (10 Uhr)

Ramersdorf – 07. September (10 Uhr)

Obermenzing – 14. September (10 Uhr)

Gräfelfing & Lochham – 15. September (11 Uhr)

Aubing – 21. September (10 Uhr)

Erding – 22. September (11 Uhr)

Germering – 28. September (10 Uhr)

Hasenbergl, Harthof & Lerchenau – 19. Oktober (10 Uhr)

Fasanerie – 20. Oktober (11 Uhr)

