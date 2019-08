Denn laut der Studie spielt es keine Rolle, wie hoch das Einkommen des Halters ist. Netto-Einkommen und Tierbesitz wurden in Bezug gesetzt. Das Ergebnis: 59 Prozent der Deutschen, die nur über ein Haushaltsnettoeinkommen bis 1.500 Euro verfügen, haben ein Haustier. Im Vergleich halten 62 Prozent der Mehrverdiener mit einem Einkommen bis über 4.000 Euro einen tierischen Gefährten. Der Anteil ist damit nahezu gleich.

Offenbar leisten sich also viele ein Tier, auch, wenn sie nicht so viel verdienen – und das, obwohl die Haltung ganz schön ins Geld gehen kann.

Zeitmangel ist der häufigste Grund, auf ein Tier zu verzichten

Bei 43 Prozent der Deutschen lebt laut Splendid Research kein Tier im Haushalt – aus unterschiedlichen Gründen. Der meistgenannte ist fehlende Zeit. Von den Befragten, die kein Haustier hatten, gaben 47 Prozent an, keine Zeit dafür zu haben. 34 Prozent erklärten, sie möchten keine Verantwortung für ein Haustier übernehmen.

Schließlich bedeutet so ein Tier eine Menge Organisation – zum Beispiel, wenn man in den Urlaub fahren möchte. Von den Haustierbesitzern gaben 41 Prozent an, ihren Liebling schon einmal mit in den Urlaub genommen zu haben – am häufigsten gehen Hunde mit auf Reisen. Knapp die Hälfte aller Tierbesitzer würde auf den Urlaub verzichten und daheim bleiben, wenn weder Freunde noch Familie aufpassen können.

Doch zurück zu den Befragten ohne Haustier: Neben Zeitmangel und zu viel Verantwortung wurden als Gründe gegen ein Tier auch zu hohe Kosten genannt (22 Prozent). Und: 17 Prozent gaben an, dass sie an ihrem Wohnort kein Tier halten dürfen.

Für ihre Gefährten greifen viele Besitzer ziemlich tief in die Tasche

Die Pflege von Hund, Katze und anderen Viecherln lassen sich ihre Besitzer einiges kosten: Mehr als ein Drittel der Deutschen gibt bis zu 50 Euro monatlich für die geliebten Mitbewohner aus.

Immerhin 27 Prozent lassen sich ihre Gefährten sogar 50 bis knapp 100 Euro im Monat kosten. Zwei Prozent gaben an, 250 Euro oder mehr im Monat auszugeben – wobei es hier auch darauf ankommt, welches Tier die Befragten halten und wie teuer der Unterhalt ist. Und: Wenn es Miezi oder Bello nicht gut geht, sind die meisten auch bereit, viel Geld zu investieren, damit es ihrem Liebling schnell wieder gut geht: 41 Prozent gaben an, dass sie 800 Euro oder mehr für eine lebensnotwendige Operation ihres Haustieres ausgeben würden.

Um sich vor horrenden OP-Kosten zu schützen haben allerdings nur 40 Prozent eine Versicherung abgeschlossen. Die meisten Versicherungen werden auf Pferde abgeschlossen (88 Prozent), danach folgen Hunde (70 Prozent). Durchschnittlich zahlen die meisten 10 bis unter 20 Euro für die Versicherung.

