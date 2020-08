Katja Riemann, Kylie Jenner und Co. Mega-Explosion in Beirut: Diese Stars beten für den Libanon

In Gedanken bei den Opfern und Angehörigen

Auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München drückte sein Mitgefühl aus. Auf Twitter heißt es: "Der FC Bayern ist in Gedanken bei den Opfern und Angehörigen der Explosion in Beirut." Die US-amerikanische Pop-Sängerin Halsey (25) twitterte: "Mein Herz schmerzt, wenn ich mir diese Fotos aus Beirut ansehe." Ihre Follower forderte sie auf, ihr Informationen zukommen zu lassen, wie sie am schnellsten und effektivsten spenden könne.