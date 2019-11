Katherine Webb über die Herzogin "Meghan wird noch schlechter behandelt als die anderen Royals"

So schwierig war es, das Buch zu schreiben

Sie habe ihre persönlichen Erfahrungen genutzt, um darüber zu schreiben, wie sich Täter, die Kinder missbrauchen, das Vertrauen und die Zuneigung dieser erschleichen, um es ihren Opfern sehr schwer zu machen, darüber zu sprechen, verrät Webb über den schwersten Teil des Schreibens. "Glücklicherweise war ich nie Opfer von schwerem Missbrauch" - aber von "Grooming": Ein schlimmer Typ, der neben ihnen lebte, als sie klein waren, habe ihrer Schwester und ihr nachgestellt. "Es dauerte, bis wir in unseren Dreißigern waren, um darüber zu reden, sogar miteinander. Ich wollte das in dem Buch richtig wiedergeben - wie es war, als die Worte fehlten, um irgendjemandem etwas zu sagen, sogar als ich mich schrecklich mit dem gefühlt habe, was geschehen ist. Es war schwer, ich hoffe es ist mir gelungen."

Das Buch spielt 1942 und 1918, inspiriert haben sie zu der Geschichte zwei Dinge, erzählt Webb: In Australien habe sie von einem Mordfall in den 1920er Jahren gehört, ein Mann wurde zu Unrecht verurteilt und gehängt, weil er ein kleines Mädchen getötet haben soll. Das zweite sei eine alte Broschüre über den "Bath Blitz" gewesen. Bis dahin hätte sie nicht gewusst, dass Bath während des Krieges bombardiert wurde, erklärt die Autorin, die in der Nähe von Bath lebt.

"Diese beiden Dinge kamen in meinem Kopf zusammen, kombiniert mit Erfahrungen, die ich selbst als Kind gemacht hatte, und wurden zu einer Geschichte darüber, wie unsere Kindheit unser ganzes Leben prägt, wie der Gerechtigkeit so oft nicht Genüge getan wird und wie ein gewaltiger plötzlicher Umbruch - wie das Bombardement - sowohl für den persönlichen und grundlegenden Wandel ein Katalysator sein kann. Wenn das 'normale Leben' so stark entgleist, kann das tatsächlich eine Gelegenheit sein, es auf positive Weise für immer zu ändern."