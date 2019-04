Katharina Luther, Opernball, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Show

Notaufnahmen in Not: harmloser Schnupfen, eingewachsener Fingernagel oder Zeckenbiss - längst nicht jeder der jährlich 20 bis 25 Millionen Notfälle in deutschen Notfallaufnahmen ist tatsächlich einer! Mario klärt auf: Wer gehört in die Notaufnahme - und wer raubt dem eh schon unterbesetzten Personal nur Zeit für echte Notfälle?