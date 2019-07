Kate und Rose Byrne machen es vor It-Piece des Sommers: Das Hemdblusenkleid richtig stylen

Der Gürtel sorgt für eine schöne, weibliche Sanduhr-Silhouette. Um den Look abzurunden, wählt man am besten spitze Mules oder Sandaletten. Wer es lässiger mag, streift sich Chunky Sneaker über. So oder so passt eine schöne Korbtasche zu dem sommerlichen Outfit. Dann hat auch noch die Jeansjacke Platz - lässiger Begleiter für kühle Abende.