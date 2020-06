Kate Kane ist Geschichte "Batwoman": Nach Ruby Roses Abschied wird eine neue Figur erschaffen

Die Branchenseite "The Hollywood Reporter" will jedoch in Erfahrung gebracht haben, dass es sich dabei um korrekte Angaben handelt. So soll die neue Hauptfigur auf den Namen Ryan Wilder hören und sich von ihrem Charakter stark von Roses Figur Kate Kane unterscheiden. "Sie ist liebenswert, chaotisch, ein bisschen albern und ungezügelt. Sie hat außerdem nichts mit Kate Kane gemeinsam, die den Batsuit vor ihr trug", zitiert die Seite.