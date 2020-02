"Kastelruther Spatzen"-Frontmann Norbert Rier kann nicht mehr lange feiern

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So ist es damals bei den "Kastelruther Spatzen" zugegangen. Mittlerweile gehören lange Partynächte nach Auftritten allerdings der Vergangenheit an. Das hat Frontmann Norbert Rier (59, "Fliege mit mir in die Heimat") dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" erzählt.