Die Eintrittskarten müssen auf der Webseite von "München Ticket" gekauft werden. Ein Kauf am Besuchstag ist nicht möglich, sondern muss mindestens einen Tag zuvor erfolgen. Am Einlass muss das Ticket dann in ausgedruckter Form vorgezeigt werden, eine Kaufbestätigung des Tickets auf dem Smartphone zu haben, reicht demnach nicht aus. Der Kartenverkauf für den Tierpark beginnt am 8. Mai ab 17 Uhr.