Cortina d'Ampezzo – Es wäre ein tragisches Ende einer grandiosen Karriere: US-Skistar Lindsey Vonn hat in einem emotionalen Interview des ORF ein mögliches sofortiges Karriereende angekündigt. "Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiterfahren. Die Schmerzen in meinem Knie sind zu viel und ich weiß nicht, was ich noch machen soll dagegen", zitierte der TV-Sender aus Österreich die erfolgreichste Frau der Weltcup-Geschichte am Sonntag auf seiner Website.