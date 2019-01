Lindesy Vonn: Es geht nicht mehr

Will sie es am kommenden Wochenende in Garmisch-Partenkirchen nicht doch noch einmal versuchen? "Ich muss noch schauen, ich habe viele Schmerzen gehabt in dieser Woche – mehr als ich gedacht habe", sagte Vonn in der ARD, "ich muss überlegen, was der nächste Schritt ist."