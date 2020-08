Zur Teilnahme am Reality-Format kam es durch die Empfehlung von Freunden, die in den letzten Jahren bei der Show mitgemacht haben. "Man hat ja in den letzten Jahren gesehen, dass es möglich ist, sich dort zu verlieben", sagt er optimistisch und nimmt sich vor: "Ich habe mir keine Grenzen gesetzt, würde vor der Kamera auch küssen oder mehr. Ich lasse da einfach alles auf mich zukommen."