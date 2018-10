Karl Mildenberger ist tot Der Mann, der den Größten ärgerte

"Es war eine fürchterliche Woche für den Boxsport", sagte Tobias Drews, Head of Boxing des Fernsehsenders Sport1, beim Kampfabend in Wolfsburg. Der Platz neben ihm am Kommentatoren-Pult blieb leer. Da hätte Graciano Rocchigiani († 54) sitzen sollen. Doch der Ex-Weltmeister ist bei einem Autounfall in Sizilien am Montagabend ums Leben gekommen. Und das Schicksal erteilte dem deutschen Boxsport eine fürchterliche, finale Eins-Zwei-Kombination. Am Freitag verstarb auch Box-Idol Karl Mildenberger im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz in Kaiserslautern.