Karl Glusman überraschte sie Zoë Kravitz: Heiratsantrag in Jogginghosen

Wohnzimmer statt Paris

Kravitz erzählte weiter, Glusman habe ursprünglich vorgehabt, sie in Paris zu überraschen und ihr dort einen Heiratsantrag zu machen, aber er stellte ihr die entscheidende Frage am Ende stattdessen in ihrem Wohnzimmer. "Ich war in Jogginghosen. Ich glaube, ich war ein bisschen betrunken." Er habe sie zuerst umarmt und sie habe sich Sorgen gemacht, weil sein Herz so schnell geschlagen habe, aber dann sei Glusman auf die Knie gegangen und habe eine Schachtel mit ihrem Traumring hervorgeholt.