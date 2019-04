Karikatur sorgt für Wirbel Bizarrer Streit: Darum schießt die Mussolini-Enkelin gegen Jim Carrey

Was Alessandra Mussolini, Mitglied des italienischen Parlaments, von dem Werk des Hollywood-Stars hält, machte sie ihrerseits via Twitter unmissverständlich klar. Sie veröffentlichte dort Bilder der dunkelsten Kapitel der US-Geschichte. Etwa die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, die Ermordung der US-amerikanischen Ureinwohner oder die öffentliche Auspeitschung eines Afro-Amerikaners. Die Bilder versah sie jeweils mit der Aufforderung an Carrey, diese doch bitte auch zu malen. Zudem retweetete sie einen Post, in dem der Schauspieler als "Bastard" beschimpft wird.