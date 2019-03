Von AZ-Verleger Martin Balle Gerhard Ludwig Müller: Der Kardinal Fehler

Eines Tages wurde Bischof Gerhard Ludwig nach Rom berufen. Das war eine kluge Entscheidung. Denn die Dinge in Regensburg waren immer weiter eskaliert, und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann entweder die katholische Jugend der Oberpfalz oder die Bewegung "Wir sind Kirche" den alt-ehrwürdigen Regensburger Dom aus Protest in die Luft sprengen würde.

Diese Entwicklung war offensichtlich auch im weit entfernten sonnigen Rom nicht unbemerkt geblieben, und so holte man den Sohn der Kirche 2012 doch lieber rechtzeitig heim. Als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre erhielt er einen Fünf-Jahres-Vertrag und sollte eher theoretisch über die Wahrheit des Glaubens wachen. Man hätte denken können, dass er jetzt nicht mehr viel falsch machen könnte.

Aber im weltweiten Missbrauchsskandal der Kirche war genau dieses Amt gefordert; und weil der Bischof, der jetzt schon Kardinal war, meinte, dass die Kirche unbefleckt sei wie einstmals die Gottesmutter Maria, wurde er auch dort zur akuten Fehlbesetzung. Für ihn gab es gar keinen Missbrauchsskandal, so hatte er es ja auch in Regensburg schon gehalten.

Kardinal Müller fand, dass zu viel Armut der Mutter Kirche schade

Bei einem dreitägigen Besuch im Vatikan in dieser Zeit wurde mir schnell klar, welche Stimmung und Atmosphäre in diesen Tagen im Vatikan herrschte. Unserer Reisegruppe wurde bei einem Abendessen ein italienischer Bischof vorgestellt, der heute unser Gesprächspartner wäre. Sein einziges Thema war, dass er als Bischof mit einer Diözese in Afrika betraut wäre, aber noch niemals dort gewesen sei; aber wichtig sei ja vor allem, dass er jetzt Bischof wäre.

Ich hatte noch nie in meinem Leben einen solchen Jahrmarkt der Eitelkeiten erlebt und wunderte mich.

Der Vatikan war wie eine Spielwiese für Kinder, die glücklich sein wollten. So verstand ich plötzlich auch, weshalb alle, die nicht unbedingt die mühsame Arbeit im Weinberg des Herrn verrichten wollten, so dringend nach Rom drängten. Denn dort schien in jeder Weise den ganzen Tag die Sonne, und es schien auch so, als gäbe es draußen gar keine Welt mehr.

Papst Franziskus’ Worte sind für Müller ganz alltägliche Äußerungen

An einem Tag aber wurde alles anders. Ein neuer Papst wurde gewählt. Der nahm die Rede von der Armut der Kirche, die der alte Papst Benedikt in Freiburg gerade noch gehalten hatte, wörtlich und weigerte sich, auch nur im Vatikan einzuziehen. Er begann, von der Not in der Welt zu sprechen und den Reichen und Mächtigen der Welt ins Gewissen zu reden.

Das aber war denen, die noch im Vatikan saßen, nicht recht. Denn sie waren selber reich und mächtig und wollten es auch bleiben. Für sie war der neue Papst ein Spielverderber, von dem sie nie geglaubt hätten, dass es ihn überhaupt gibt. Und unser Kardinal Gerhard Ludwig Müller fand auch, dass so viel Armut der glanzvollen Mutter Kirche schade, und so setzte er sich gerne an die Spitze der Bewegung derer, die lieber von den alten goldenen Zeiten träumten.

Das höfliche Kirchenoberhaupt

Unglücklicherweise aber lief gerade sein Fünf-Jahres-Vertrag aus, und der neue Papst, der der neue Trainer einer Mannschaft war, die er aus einem jahrelangen Tiefschlaf aufwecken wollte, verlängerte ihn schlicht nicht. Weil das Gespräch, in dem der neue Papst dem alten Kardinal erklärte, dass es nicht weiterginge, nur eine Minute dauerte, verkündete Gerhard Ludwig in den Zeitungen der Welt, dass der Papst ihn unmenschlich behandelt habe.

Und in der Tat – ich finde auch, dass der neue Papst dieses Gespräch ruhig hätte länger führen können. Aber er hatte wohl zu viel Stil.

Jetzt schreibt der Kardinal am Ende seines Lebens konservative Manifeste und gibt papstkritische Interviews. In Wirklichkeit sei der Papst von "Hofschranzen" umgeben. Das Kardinalskollegium, dem er selbst angehöre, werde abgewertet zum "Honoratiorenverein zu Repräsentationszwecken". Außerdem sei der Papst ein ganz normaler Mensch. Das hatte vorher nur Hans Küng gesagt, aber dem wurde es ja dann verboten. "Wenn Franziskus zu diesem oder jenem Vorgang in der Welt etwas sagt, ist das genauso viel oder wenig wert wie das Urteil jeden Bürgers, der seine Meinung äußert." Um ehrlich zu sein, das hätte Küng nicht gesagt. Auf keinen Fall, da bin ich mir sicher.

Auch Fragen der Sexualität werden von Gerhard Müller in seinem "Spiegel"-Interview von letzter Woche letztgültig beantwortet: "Übrigens bin ich der Meinung, dass kein Mensch gottgewollt als Homosexueller geboren wird, wir werden geboren als Mann oder Frau."

Hosianna. Hosianna!

Ich muss zugeben, dass ich seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Kardinal Gerhard Ludwig Müller habe. An die Abende im Bischofsgarten denke ich gerne zurück, weil auch dort immer die Sonne schien. Einmal im Jahr kommt der Kardinal noch in sein altes Bistum zurück. Da reitet er beim Kötztinger Pfingstritt mit. Da sitzt er dann hoch zu Ross. Und ich gebe zu, dieses Foto bringen wir gerne. Es spricht ja doch Bände.