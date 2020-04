Kapitän des FC Bayern Basketball Danilo Barthel: Das ist mein neuer Alltag

München - Mein Wecker klingelt aktuell um 8.15h, also sogar etwas früher als sonst. Ich bin Frühaufsteher und übernehme lieber den frühesten Slot für individuelles Training, da die meisten anderen Spieler etwas länger ausschlafen. Nach dem Frühstück trainiere ich also so rund 45 Minuten mit dem Ball für mich, danach im Kraftraum etwa doppelt so lange.