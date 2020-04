München - Der Weg, den die Basketball-Bundesliga aufgrund der Corona-Krise derzeit geht, ist beispiellos. Zu Ende gehen will die BBL ihn aber trotzdem. "DFL-Chef Christian Seifert hat am Donnerstag gesagt, der Fußball ist bereit. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in ein paar Tagen auch sagen können", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Dienstag.