Der 27-Jährige ließ seinen Worten damit eindrucksvoll Taten folgen. "Ich hoffe, dass wir uns als Mannschaft bewusst sind, dass dieses Spiel 35 Minuten in eine andere Richtung ging", hatte er nach dem glücklichen 91:87-Sieg nach zweifacher Overtime am Sonntag bei seinem Ex-Klub Frankfurt gemahnt: "Da müssen wir in den nächsten Spielen ein bisschen wacher sein, damit wir am Ende hoffentlich noch Erster sind." Barthel nahm das Team dafür in die Pflicht: "Wir dürfen uns keine großen Patzer mehr leisten."