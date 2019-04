Bayern tritt am 11. Mai (33. Spieltag) in Sachsen an. Danach steht noch das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (18. Mai) auf dem Programm. Das DFB-Pokalfinale in Berlin findet am 25. Mai statt. Gegner sind die Leipziger, die sich am Dienstagabend mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen Zweitligist Hamburger SV für das Endspiel qualifiziert haben.