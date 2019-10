München - Der deutsche Meister Bayern München ist mit einem Kantersieg in die neue Basketball-Bundesligasaison gestartet. Im Nord-Süd-Gipfel gegen den Aufsteiger Hamburg Towers feierten die Münchner am Montagabend einen auch in dieser Höhe verdienten 111:55-Erfolg, der das Team von Trainer Dejan Radonjic an die Tabellenspitze springen lässt.