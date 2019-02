Der EHC Red Bull München, der deutsche Triple-Meister, der am Dienstag (19 Uhr, Sport1) bei den Frölunda Indians in Göteborg das Finale in der Champions League CHL bestreitet, hatte es am Oberwiesenfeld mit der Düsseldorfer EG zu tun. Das Duell des Zweiten (München), der zuletzt in der DEL eine Siegesserie gestartet und die vergangenen acht Partien alle gewonnen hatte, gegen den Dritten (Düsseldorf) war ein echtes Vorspiel für den großen Showdown in Göteborg. Am Ende setzte sich der EHC mit 4:1 durch.