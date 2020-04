Marco Hiller hatte keinerlei Zweifel am Aufstieg

"Man konnte gar nicht realisieren, was da eigentlich passiert ist, was die Mannschaft geschafft hat", so der 23-Jährige. Sechzigs Stammtorhüter, der nach eigenen Angaben recht locker in das Spiel ging, glaubte auch nach dem zwischenzeitlichen 0:2 fest an den Aufstieg. "Ich hatte null Zweifel."