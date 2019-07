Kann er Beweise liefern? Johnny Depps Rosenkrieg: Wird James Franco gegen Amber Heard aussagen?

Immer mehr Stars werden in den erbitterten Rosenkrieg zwischen Johnny Depp (56, "Die neun Pforten") und Amber Heard (33) gezogen, der nun schon seit rund zweieinhalb Jahren schwelt. Jetzt soll laut der Klatschseite "Page Six" der "New York Post" angeblich auch James Franco (41) als Zeuge in jenem Rechtsstreit aussagen, der laut US-Medien inzwischen ein Preisschild von bis zu 50 Millionen US-Dollar tragen könnte. Doch was hat Franco mit der Verleumdungsklage zu tun?