Am Freitag (7. August) startet die neue Staffel "Promi Big Brother" in Sat.1. Bisher waren zwölf Teilnehmer bekannt, nun hat der Sender auch die vier letzten Bewohner offiziell bestätigt, die bereits durchs Netz gegeistert sind: Kult-Kommentator Werner Hansch (81), Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack (44), "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin (48) und Drag-Künstlerin Katy Bähm (27) komplettieren das Kandidatenfeld. Sie werden in der Auftaktshow (20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn) ins Märchenland einziehen und auf die restlichen Promis treffen.