Kandidatin bei "Catch!" Beatrice Egli: "Wir Schweizer sind nicht nur langsam!"

Nach ihrer Auszeit in Australien im vergangenen Jahr startet Sängerin Beatrice Egli (31, "Mein Herz") wieder voll durch. Bei "Catch! Die Europameisterschaft im Fangen" kämpft sie mit ihrem Team um den EM-Titel für die Schweiz. Die mit einem Grimme Preis ausgezeichnete Fang-Show von Luke Mockridge (30) wird zum ersten Mal parallel in zwei Ländern ausgestrahlt: Sat.1 zeigt die Sport-Show in Deutschland (20:15 Uhr), für Österreich übernimmt der Sender Puls 4. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Beatrice Egli, wie sie sich vorbereitet hat und wie sie sich sportlich fit hält. Zudem erzählt sie, wie sie die derzeitige Situation in Australien von der Ferne aus erlebt.