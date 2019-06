Kandidaten, Masken, Sicherheitskonzept "The Masked Singer": Das verbirgt sich hinter der neuen ProSieben-Show

"The Masked Singer": So funktioniert's

Als "The King of Mask Singer" feierte das Format 2015 in Südkorea seine Premiere. Anfang 2019 sorgte dann "The Masked Singer" in den USA für einen Quotenerfolg. Für den Sender Fox war es der erfolgreichste Show-Neustart seit 2011 - Eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Rapper T-Pain (33, "Turn all the lights on") holte sich am Ende im Monster-Kostüm den Sieg. Weitere Kandidaten waren "das Einhorn" Tori Spelling (46, "Beverly Hills, 90210") oder "der Löwe" Rumer Willis (30, "Empire"). Die Tochter von Bruce Willis (64) und Demi Moore (56) berührte am Ende alle mit ihren Worten: "Zum ersten Mal bin ich nicht das Kind meiner Eltern." Jetzt soll die Talentshow, weltweit erstmals als Live-Sendung, auch die deutschen TV-Zuschauer in Staunen versetzen.