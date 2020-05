Kandidat für Kasachstan Mike Singer plant beim "Free ESC" eine "kleine russische Überraschung"

Mike Singer (20, "Deja Vu") saust von einem TV-Abenteuer ins nächste. Stand er vor zwei Wochen noch im Finale von "The Masked Singer", tritt er an diesem Samstag als Kandidat bei Stefan Raabs (53) "Free Eurovision Song Contest" ("Free ESC") an. Welches Land der Musiker in der ProSieben-Show vertreten wird? Kasachstan.