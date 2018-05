München - Am Samstagabend herrschte Ausnahmezustand auf dem Gehweg vor dem Intercity-Hotel am Hauptbahnhof: Ein Rottweiler hatte Passanten angefallen, die Polizei rückte an. Am Ende erschossen die Beamten den Hund, insgesamt fünf Menschen (darunter zwei Polizisten) erlitten Bisswunden (AZ berichtetete).