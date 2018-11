Kampf um Viertelfinale Der EHC ist am Zug: "Müssen sie schlagen"

Und auch heuer steht der EHC in der ersten K.o.-Runde mit dem Rücken zur Wand. "Die Ausgangslage ist simpel: Wir müssen sie schlagen", sagte Trainer Don Jackson vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (19.45 Uhr/Sport 1 und DAZN live) beim EV Zug. Das Hinspiel in der Olympia-Eishalle hat der EHC gegen die Schweizer durch einen späten Gegentreffer mit 2:3 verloren. "Das wird ein harter Kampf, aber wir wollen unbedingt weiterkommen", sagt Jakob Mayenschein.