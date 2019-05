Kampf um den Eisernen Thron "Game of Thrones"-Vorschau: Verliert Daenerys jetzt auch noch Drogon?

Wer die große Schlacht um Winterfell, die dritte Episode der finalen "Game of Thrones"-Staffel, gesehen hat, der kann sich womöglich kaum vorstellen, dass es noch gewaltiger werden soll. Wird es aber, sagt Daenerys-Targaryen-Darstellerin Emilia Clarke (32). Die Mutter der Drachen hat Rache im Sinn. Wer nicht erfahren möchte, was in den ersten vier Folgen der finalen Staffel von "Game of Thrones" passiert ist, sollte jetzt unbedingt aufhören zu lesen!