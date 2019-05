Kampf mit psychischen Problemen Sophie Turner sollte für "Game of Thrones" abnehmen

Das Ende der finalen Staffel von "Game of Thrones" rückt immer näher. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Cast zurzeit in Interviews immer wieder in Erinnerungen schwelgt und schöne oder lustige Anekdoten vom Dreh zum Besten gibt. Doch nicht jede Erinnerung ist positiv. Gerade für die jüngeren Schauspieler war die Arbeit an der Hit-Serie offenbar auch mit immensem Druck verbunden. Das verriet jetzt Sansa-Stark-Darstellerin Sophie Turner (23).