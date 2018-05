Kampf gegen Vorurteile Mittelschule Schönbrunn: Der tägliche Kraftakt

Wichtig ist für ihn, dass den "Neuen" von Beginn an sofort die Furcht vor dem Start an der neuen Schule genommen wird. "Wir sind extrem bemüht, vor allem die Fünftklässler sofort aufzufangen. Das sind Kinder, die in der Grundschule oft schulische Misserfolge erleben mussten. Diejenigen gilt es, neu zu motivieren." Und zugleich den Eltern klar zu machen, dass mit dem Besuch einer Mittelschule das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht sein muss.

Hutzenthaler: "Die Durchlässigkeit, von der in der Politik so oft die Rede ist, die gibt es im bayerischen Schulsystem tatsächlich." Vom einfachen Quali könne man über die Mittlere Reife völlig problemlos den Sprung an die Fachoberschule anstreben. "Das sind mittlerweile 30 Prozent von allen, die bei uns die Mittlere Reife schaffen."

Und wahrscheinlich könnten es sogar noch mehr sein, wenn nicht aktuell die Unternehmen händeringend auf der Suche nach Auszubildenden wären. Auch ein Umstand, der den Mittelschulen sehr hilft, wie Sebastian Hutzenthaler betont: "Das Schlimmste ist für uns, wenn aufgrund einer schlechten wirtschaftlichen Lage unsere Absolventen keine berufliche Perspektive haben. Das war vor vielen Jahren so, als einmal nur drei Schüler von allen, die unsere Schule verlassen haben, einen Ausbildungsplatz bekommen haben. Da fühlt man sich dann richtig rat- und hilflos." Dies ist heute zum Glück völlig anders: "Den Schülern stehen alle Wege offen – das ist die Kernbotschaft."

Was würde sich der Schulleiter denn vonseiten der Politik als Unterstützung wünschen? Hutzenthaler muss da nicht lange überlegen. "Wir sind in Bezug auf Sozialarbeit, Berufseinstiegsbegleitung sehr gut ausgestattet. Wir können auch relativ kleine Klassen mit zum Teil unter 20 Schülern aufstellen. Das ist sehr gut. Aber zugleich frisst uns das die zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden weg – und das ist schade, weil wir dadurch, wie eingangs erwähnt, im musischen und sportlichen Bereich praktisch keine Wahlfächer anbieten können."

Aber genau das gehöre ja auch zu einem gut funktionierenden Schulleben, findet Hutzenthaler. In Schönbrunn geht man deshalb nun vermehrt den Weg, durch Feste wie die Waldweihnacht oder das Maifest die Schulgemeinschaft zu stärken.

Hutzenthaler: Die Bezahlung der Lehrkräfte gehört angeglichen

Zum anderen würde er sich wünschen, dass die Bezahlung der Lehrkräfte angeglichen wird. "Dass die Lehrer an Grund- und Mittelschulen schlechter bezahlt werden als die Lehrer an Gymnasien, das versteht wirklich niemand", sagt Hutzenthaler. "Nicht einmal die Politiker, mit denen ich darüber rede. Aber trotzdem passiert da nichts."

Passieren wird dagegen in naher Zukunft etwas mit dem Standort. Denn die Mittelschule Schönbrunn müsste eigentlich saniert werden, allerdings wurde nach eingehender Untersuchung festgestellt, dass ein Neubau wirtschaftlich günstiger wäre – wodurch eine Sanierung nicht förderfähig wäre.

Gemeinsam mit der Stadt hat man nach einer Lösung gesucht und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die Mittelschule nach Fertigstellung der neuen Realschule im Westen der Stadt in die dann leerstehende Realschule an der Christoph-Dorner-Straße einziehen wird.

Sebastian Hutzenthaler sieht dies mit gemischten Gefühlen: "Die Realschule ist für unsere Größe und Belange sicher sehr gut geeignet. Aber uns tut es natürlich schon weh, wenn wir diesen Standort verlassen müssen."

In etwa vier Jahren wird es soweit sein, dann soll der Umzug erfolgen. Und Sebastian Hutzenthaler und seine Kollegen werden sich bemühen, die Erfolgsgeschichte der Mittelschule Schönbrunn, die dann allerdings nicht mehr so heißen wird, an neuer Stelle fortzuschreiben.

