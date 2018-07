Beginn des Slutwalks 2010 in Kanada

Ausschlaggebend für diese Art der provokativen Demonstration war die Aussage eines kanadischen Polizeibeamten im Jahr 2010: "Frauen sollten sich nicht wie Schlampen anziehen, wenn sie nicht zu Opfern werden wollen." Dieser berühmte Satz fiel auf einer Veranstaltung zur präventiven Verbrechensbekämpfung an einer Universität in Toronto. Mit dieser Aussage wurde Opfern von sexueller Gewalt eine Mitschuld an der Tat zugesprochen.