München - Er hat in Spanien gedreht, in den Vereinigten Staaten gelebt: Daheim ist Burkhard Stolla am Wedekindplatz. Und da will er auch bleiben – am liebsten bis zum Ende. Für das Vorhaben sah’s schon mal schlechter aus, denn kürzlich hat sich Stolla gegen einen Immobilieninvestor gewehrt. Mit Erfolg!