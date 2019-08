Die AZ hat Benni Over und seine Eltern getroffen und sie im April bei einem Vortrag in einer Schule in Ingolstadt begleitet. Was ist seither passiert? Allein im Juli hat die Familie sieben Vorträge gemeistert. Bis Ende Juli sind 19.586 Euro für seine Aktion "Bennis Wald" zusammengekommen. Das schreibt die Familie der AZ. "Das ist wirklich ein tolles Ergebnis. Herzlichen Dank an alle, die gespendet haben."